تبوك 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واستحدث رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك أحمد بن عطية الحارثي عن برامج الترفيه التي تطمح المنطقة بتقديمها إلى المجتمع المحلي، مؤكدا اهتمام الغرفة بتحقيق احتياجات أهالي المنطقة وزائريها والمقيمين فيها وتجسيدها كواقع ملموس خلال الفترة القادمة سواء في المعارض أو الملتقيات أو الورش المختلفة التي من شأنها تحقيق كثير من الصفقات والمنافع التجارية والترفيهية والثقافية للمنطقة .وقال خلال مشاركته اليوم في حفل افتتاح أول دار عرض سينمائي في منطقة تبوك بحضور عدد من المهتمين والمتخصصين في مجال صناعة السينما ووسائل الإعلام ؛ إن الدولة رعاها الله ملتزمة بالتطوير المستمر للوصول إلى ما تصبو إليه رؤية 2030 بتوفير خيارات ترفيه متعددة للمواطن والمقيم، وزيادة الإنفاق السنوي على كافة النشاطات ، وأن مهمة الغرفة التجارية هي ضمان مواكبة هذا التطور الكبير في كافة القطاعات المعنية، والوصول بالاستثمارات المختلفة إلى أبعد مدى، معربا عن سعادته بافتتاح أول الصالات السينمائية بالمنطقة، والتي تضم 11 شاشة و831 مقعدا، لتكون وبذلك رافدا ترفيهيا واقتصاديا .وكان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك أحمد بن عطية الحارثي قد التقى اليوم المدير الإقليمي لشركة ماجد الفطيم القابضة المشغلة لمجموعة " فوكس سينما " محمد الهاشمي، بحضور أمين عام الغرفة علي بن عبد الرحمن الشهري وأعضاء مجلس الإدارة .وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع الخاصة بالمجالات الاستثمارية في مجالي الترفيه والثقافة وسبل الاستثمار فيها، حيث أبدى الهاشمي إعجابه بما تشهده المنطقة من نهضة اقتصادية كبيرة ومتطورة, وسعادته بزيارة تبوك التي تعبر عن بوابة الشمال للمملكة وتُعد أحد أهم دعائمها الاقتصادية, مقدما شكره لغرفة تبوك على ما لمسه أثناء زيارته من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.// انتهى //02:01ت م0301