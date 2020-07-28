البطين 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأكملت بلدية البطين التابعة لأمانة منطقة القصيم كافة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال إعداد برنامج يشمل تجهيز المسلخ وتوفير جميع المستلزمات والتجهيزات اللازمة والإعداد المسبق لتطبيق البروتوكولات والإجراءات الوقائية الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي.وأوضح رئيس بلدية البطين إبراهيم الرشيد بأن البلدية تكثف أعمال الرقابة الصحية وعمل جولات رقابية تفتيشية على المنشآت الغذائية والمطاعم وصالونات الحلاقة ومحلات الحلويات والمحطات وكل ما يتعلق بالصحة العامة خلال فترة إجازة عيد الأضحى على فترتين صباحية ومسائية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية .وأشار الرشيد إلى أن البلدية قامت بتجهيز وتركيب الإنارة التجميلية على الطرق الرئيسية والميادين، كما تم تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسلخ لاستقبال المستفيدين تحت إشراف كوادر بشرية من الموظفين والعاملين الصحيين وبإشراف أطباء بيطريين كما تم وضع خطة لرفع ونقل مخلفات وبقايا الأضاحي .// انتهى //03:12ت م0304