تونس 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأنقذ خفر السواحل التونسي اليوم، تسعة مهاجرين غير شرعيين من الغرق، على بعد 7 أميال من شواطئ مدينة جرجيس جنوب تونس.وأضاف بيان لوزارة الدفاع التونسية أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الإيطالية قبل أن يتعطل مركبهم في عرض البحر وتغمره المياه، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ مازالت تبحث عن مهاجرين اثنين آخرين كانوا على متن القارب.// انتهى //04:02ت م0306