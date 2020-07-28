عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1441/12/7 هـ الموافق 2020/07/28 م واس
الرياض 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
ربط الديوان العام للمحاسبة مباشرة بالملك
الأمير محمد بن سلمان: المملكة حريصة على أمن العراق
ولي العهد يتلقى من الكاظمي اتصال اطمئنان على صحة خادم الحرمين
توافق سعودي - أميركي لحفظ أمن المنطقة
أمير القصيم رئيساً فخرياً لجمعية مكافحة التدخين ببريدة
أمير الجوف يطلع على مؤشر الإنجاز بالمنطقة
ندوة الحج الكبرى: حفظ النفس مقصد شرعي
رفع وتيرة إنجاز مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي
دوريات المجاهدين تقطع الطريق أمام المتسللين
أكثر من 1080 مشاركاً في ملتقى الحج العلمي
الديوان الملكي ينعى والدة الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر
2613 حالة تعافٍ جديدة.. وإجراء 53793 فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعة
تعليم الرياض يبدأ ترحيل المقررات المدرسية للمدارس
الرئيس المصري يستقبل وزير الخارجية
الصين تغلق القنصلية الأميركية في شينغدو
مستوطنون يحرقون مسجداً ويدنسون جدرانه بشعارات عنصرية
دراسة: الإصابة بكورونا قد تؤثر على صحة القلب
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