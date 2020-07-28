الرياض 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:ربط الديوان العام للمحاسبة مباشرة بالملكالأمير محمد بن سلمان: المملكة حريصة على أمن العراقولي العهد يتلقى من الكاظمي اتصال اطمئنان على صحة خادم الحرمينتوافق سعودي - أميركي لحفظ أمن المنطقةأمير القصيم رئيساً فخرياً لجمعية مكافحة التدخين ببريدةأمير الجوف يطلع على مؤشر الإنجاز بالمنطقةندوة الحج الكبرى: حفظ النفس مقصد شرعيرفع وتيرة إنجاز مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسيدوريات المجاهدين تقطع الطريق أمام المتسللينأكثر من 1080 مشاركاً في ملتقى الحج العلميالديوان الملكي ينعى والدة الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر2613 حالة تعافٍ جديدة.. وإجراء 53793 فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعةتعليم الرياض يبدأ ترحيل المقررات المدرسية للمدارسالرئيس المصري يستقبل وزير الخارجيةالصين تغلق القنصلية الأميركية في شينغدومستوطنون يحرقون مسجداً ويدنسون جدرانه بشعارات عنصريةدراسة: الإصابة بكورونا قد تؤثر على صحة القلب// يتبع //06:01ت م0003