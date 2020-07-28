وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الأمن العربي ) : ظلت المملكة منذ نشأتها مناصرة لقضايا أمتها العربية ساعية إلى توحيد كلمتها وتكامل قدراتها لمصلحة شعوبها ورفاهيتها والتصدي لمحاولات الهيمنة الخارجية والتدخل في شؤونها الداخلية وترسيخ مبادئ الأمن والسلم الدوليين.وواصلت : ولم تبخل المملكة في يوم من الأيام بمد يد المساعدة والعون للأشقاء لتنمية بلادهم وحل خلافاتهم وتعزيز التعاون المشترك، إلا أن المنطقة العربية تمر حالياً بتحديات عدة فمن اليمن حيث الانقلاب الحوثي على الشرعية ومحاولاته المستميتة لتنفيذ أجندة ملالي طهران في المنطقة إلى الأزمة السورية والوضع في ليبيا وغيرها مما يستدعي المزيد من التشاور والتنسيق لتجنيبها مخاطر الانزلاق في الفوضى وما يتبع ذلك من مآسِ وكوارث.وقالت : لقد أكدت المملكة رؤيتها لحل هذه الأزمات سلمياً من خلال الحوار والمشاورات السياسية والمرجعيات المعتمدة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي هذا السياق تأتي زيارة وزير الخارجية لمصر في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ، بالتنسيق الكامل مع مصر بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين والمنطقة، وصولاً إلى مستويات جديدة في التعاون الثنائي بما يدفع سبل الحل للمشكلات العربية من خلال منظومة العمل العربي المشترك.وختمت : إن مواقف المملكة من أزمات المنطقة يجسد حرصها المستمر على ترسيخ دعائم الاستقرار وتبادل المصالح ونبذ كافة أشكال التطرف والإرهاب وتعزيز التكامل والتنسيق في مختلف القضايا بما يحقق تطلعات الشعوب في الحياة الكريمة والتعاون المشترك والجوار الآمن.// يتبع //06:02ت م0006