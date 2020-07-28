اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الثلاثاء 1441/12/7 هـ الموافق 2020/07/28 م واس
طوكيو 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 46ر79 نقطة أو ما يعادل 35ر0% ليصل إلى 31ر22795 نقطة في التعاملات الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 19ر3 نقطة، أو20ر0%، ليصل إلى 88ر1579 نقطة.
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