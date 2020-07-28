طوكيو 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 46ر79 نقطة أو ما يعادل 35ر0% ليصل إلى 31ر22795 نقطة في التعاملات الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 19ر3 نقطة، أو20ر0%، ليصل إلى 88ر1579 نقطة.// انتهى //06:12ت م0009