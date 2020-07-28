عام / كوريا الجنوبية تسجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة
الثلاثاء 1441/12/7 هـ الموافق 2020/07/28 م واس
سيئول 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي المصابين بالفيروس يرتفع بذلك إلى 14 ألفا و203 حالات حتى صباح اليوم .
وأوضحت أنه من بين حالات الإصابة الجديدة تم تسجيل 23 حالة من القادمين من الخارج و5 حالات لانتقال العدوى محليا.
ووصل إجمالي عدد المتوفين بمرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا حتى اليوم إلى 300 وفاة بزيادة حالة واحدة.
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