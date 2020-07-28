طرابلس 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء رئيس البرلمان عقيله صالح مع نظيره المغربي الحبيب المالكي، وتم مناقشة تداعيات الأزمة الليبية على المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، و المبادرة التي أطلقها صالح لإنهاء الأزمة الليبية، التي توِّجت بإعلان القاهرة، وتضمنت تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة لليبيا، وحكومة منفصلة.وأشارت إلى تأكيد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره المصري سامح شكري بالقاهرة، أن المباحثات بين الجانبين تطرقت إلى الوضع في ليبيا، مؤكدا دعم المملكة الكامل للموقف المصري وإعلان القاهرة وعلى موقف المملكة الثابت من أهمية حل الموقف الليبي من خلال المشاورات السياسية السلمية ووقف إطلاق النار واحترام مقومات الأمن القومي المصري.ونوهت إلى لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق ووزير الداخلية فتحي باشاغا مع وفد أمريكي برئاسة القائم بالأعمال جوشو هاريس، في مدينة مصراته، وتم خلاله التشاور مع القادة الليبيين لإحباط التصعيد العسكري في سرت والجفرة، وإعادة فتح قطاع الطاقة في ليبيا، وتكثيف الجهود الليبية لتسريح الميليشيات العنيفة ونزع سلاحها وإعادة دمجها.ونقلت إعلان رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم ستيفاني وليامز استكمال الإجراءات الضرورية للشروع في المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس والبيضاء،موضحة أن هذا الإجراء يتم لاستعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية.وعرجت صحف ليبيا على إعراب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن سعي بلاده نحو تثبيت الموقف الحالي في ليبيا وتقويض التدخلات الخارجية، ومحاربة العنف والجماعات المتطرفة بهدف استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وألا تتحول ليبيا إلى قاعدة ارتكاز للإرهاب تهدد الأمن الإقليمي وأمن القارة الأفريقية.// انتهى //07:03ت م0012