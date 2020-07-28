منى 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واستقع سلطنة بروناي في شمال غرب جزيرة بورنيو وتطل على بحر الصين الجنوبي وتحدها ماليزيا من جميع الاتجاهات باستثناء الساحل الشمالي .وتتمتع بروناي بمنطقة خاصة لصيد الأسماك على طول 200 ميل بحري ضمن مياهها الإقليمية الممتدة على 12 ميلاً بحريًا وتغطى الغابات الاستوائية معظم أجزاء البلاد حوالي ثلاثة أرباعها وتتميز التضاريس بسهل ساحلي منبسط يتحول إلى جبال في الشرق وتتميز الجهة الغربية بأراض منخفضة تتخللها تلال وتشكل الأراضي الصالحة للزراعة جزءا ضئيلا من المساحة الكلية للبلاد.ويسود بروناي مناخ استوائي يتميز بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وشدة الأمطار وليس هناك فصل ممطر معين .وتبلغ المساحة الإجمالية لسلطنة بروناي 5765 كيلو مترا مربعا وعاصمتها بندر سيري بيغاوان ، ومن مدنها الرئيسية بروناي كوالا وبيلايت وسيريا وتوتونغ وعملتها الوطنية دولار .وتعد بروناي ثالث أكبر بلد منتج للنفط في جنوب آسيا ورابع بلد منتج ‌للغاز الطبيعي المسيل في العالم وهي تعتمد في تمويل برامجها التنموية على مداخيلها من صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي اللذين يمثلان العمود الفقري لاقتصادها كما تشجع الحكومة التنمية الزراعية لتقليل الاعتماد على المواد الغذائية المستوردة.ومن أبرز الصادرات الرئيسة لسلطنة بروناي النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال , أما الواردات فتتمثل في المكائن ومعدات النقل والسلع المصنعة والمواد الغذائية.// انتهى //09:02ت م0015