منى 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس صحو على مكة المكرمة ، و غائمَا جزئيَا على جدة.وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 29 درجة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية تتحول ليلا شمالية الى شمالية شرقية ، بسرعة 29 - 42 كيلو متراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في جدة 34 درجة ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية تتحول ليلا شمالية الى شمالية شرقية، بسرعة 28 - 38 كيلو متراً في الساعة.// انتهى //09:03ت م0016