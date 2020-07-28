الطائف 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات الخرمة الكامل، المويه ،تربه ،رنية، الليث، وخليص، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.// انتهى //09:04ت م0017