منى 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واستقع جمهورية كازاخستان في قلب المنطقة المعروفة باسم أوراسيا وهي تاسع أكبر بلد في العالم من حيث المساحة، وتحدها من الشمال روسيا ومن الشرق الصين ومن الجنوب قيرغيزستان وتركمانستان وأوزبكستان وهي تطل على بحر قزوين من جهة الغرب .وتتميز تضاريس كازاخستان بالتنوع وتتدرج من مناطق الأستبس في الشمال إلى المناطق شبه الصحراوية والصحراوية في الجنوب0 وتكسو الأستبس حوالي ثلث مساحة الأراضي بينما تمثل المناطق شبه الصحراوية الممتدة من بحر قزوين حتى جبال المااتا نسبة 15 % منها ، وتتخللها 8500 نهر أكبرها نهرا أورال وأمبا، ويسود معظم مناطق كازاخستان مناخ قاري, وتختلف الأحوال المناخية باختلاف الارتفاع عن مستوى سطح البحر.وتبلغ المساحة الإجمالية لجمهورية كازاخستان 2724730 كيلومترا مربعا , وعاصمتها أستانا وأهم المدن فيها المااتا 0 كاراغاندا 0 تشيمكنت واللغة الرسمية كازاخ و الروسية والعملة الوطنية تنغه .ونالت كازاخستان استقلالها عام 1991، وأصبحت في عام 1992م عضوا في منظمة الأمم المتحدة.ويبلغ عدد سكان جمهورية كازاخستان 16.80 مليون نسمة .ويتميز اقتصاد كازاخستان بتنوع نسبي وإن كانت الصناعات الثقيلة هي القطاع المهيمن عليه‌وتتوفر لكازاخستان الفرص التي تكفل لها تحقيق تنمية مستديمة بما في ذلك الموارد الطبيعية والمساحات الزراعية الشاسعة والعمالة الماهرة والإمكانات الصناعية الضخمة .وتتمتع كازاخستان وهي ثاني أكبر جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق بمخزون هائل‌غير مستثمر من الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المعادن المختلفة، ومن بين الموارد الطبيعية الرئيسة النفط والغاز الطبيعي والفحم وخامات الحديد والمنغنيز والكروم والنيكل والكوبالت والنحاس والرصاص والزنك والبوكسيت والذهب واليورانيوم‌ويعد مخزون خام الحديد من بين الأكبر على مستوى العالم‌كما أن كازخستان هي إحدى أكبر البلدان المنتجة للألمنيوم والفوسفات .وتتمثل أهم المنتجات الزراعية في القمح والقطن والصوف والماشية .وتصدر جمهورية كازاخستان النفط والمعادن الفلزية وغير الفلزية والكيماويات والحبوب والصوف واللحوم، أما وارداتها فهي المكائن وأجزائها والمواد الصناعية والزيوت والغاز الطبيعي والسلع الاستهلاكية .// انتهى //09:33ت م0019