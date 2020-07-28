الخليل 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، فلسطينيًا ، وذلك بعد مداهمة عدة منازل في مدينة الخليل.وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في الخليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عبد عويضه مسك، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في مدينة الخليل .من جهةً أخرى، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات اذنا وسعير وحلحول .// انتهى //09:53ت م0021