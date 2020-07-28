سياسي / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيًا من الخليل
الثلاثاء 1441/12/7 هـ الموافق 2020/07/28 م واس
الخليل 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، فلسطينيًا ، وذلك بعد مداهمة عدة منازل في مدينة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في الخليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عبد عويضه مسك، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في مدينة الخليل .
من جهةً أخرى، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات اذنا وسعير وحلحول .
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