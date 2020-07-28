رام الله 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ، تغطية أخبار فيروس كورونا حيث سجلت وزارة الصحة الفلسطينية حالة وفاة واحدة و333 إصابة جديدة، فيما تماثلت 769 حالة للشفاء .وأشارت الصحف إلى إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية إقدام عصابات الاستيطان على إحراق مسجد البر والإحسان في مدينة البيرة وقيامها بكتابة شعارات عنصرية معادية على جدرانه .وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعة فلسطينيين من محافظات الضفة.وأولت الصحف اهتمامًا بدعوة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي المجتمع الدولي إلى توفير الحماية العاجلة للمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، ولأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وضمان الحريات بما فيها حرية العبادة.ونشرت الصحف خبر تمديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، توقيف مدير مخابرات القدس ونائب أمين سر حركة فتح بالعيزرية .وتحدثت عن اجتماع ممثلي الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين وجامعة الدول العربية في اللجنة الاستشارية للأونروا، عن خطة تحرك مشتركة لدعم الأونروا في حشد الموارد المالية لتغطية عجزها المالي للقيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين .// انتهى //10:33ت م0034