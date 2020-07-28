الخرطوم 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على ابداء السودان تحفُّظه خلال استئناف مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة على الإجراء الأحادي الجانب من قِبل إثيوبيا بالبدء في الملء الأول للسد قبل التوصل لاتفاقٍ ملزمٍ بين الدول الثلاث.وأبرزت تحذير نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو من مجموعات وصفها بالعصابات الكبيرة، دون أن يسمها، تسعى لتدمير مقدرات السودان الاقتصادية، وإضعاف عملته القومية.وعرجت على تاكيد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إحكام الدفاعات غرب مدينة سرت، في ضوء استمرار الحشد من جانب ميليشيات حكومة فايز السراج وتركيا، متهماً تركيا بالسعي لفرض الأمر الواقع عبر الدفع بمزيد من الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.ولفتت صحف الثلاثاء الانتباه إلى احراق مستوطنون إسرائيليون أمس مسجداً في مدينة البيرة، قرب رام الله، وخط شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدرانه.ونقلت عن مصدر أمني عراقي، أمس بسقوط صواريخ على معسكر التاجي التابع للجيش العراقي.وسلطت الصحف الضوء على احباط حرس الحدود البحري التونسي أمس أربع عمليات هجرة غير شرعية انطلاقاً من السواحل الشرقية التونسية نحو السواحل الإيطالية وأيقاف نحو 50 مهاجراً غير شرعي وحجز أربعة مراكب صيد .ونشرت صحف السودان اعلان سلطات مدينة واشنطن، أمس أنها ستفرض حجراً صحياً لمدة 14 يوماً على القادمين من 27 ولاية أميركية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فيها.//انتهى//10:44ت م0037