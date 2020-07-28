بيروت 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالتوتر الشديد الذي ساد الساحة اللبنانية و التدهور الأمني الخطير في مزارع شعبا على الحدود الجنوبية بعد الإعلان عن عملية نفذها حزب الله الإرهابي ضد القوات الإسرائيلية التي أعقبها قصف عنيف استهدف مناطق محاذية للشريط الحدودي في حين أعلنت السلطات اللبنانية إقفال البلاد على مرحلتين في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.وأخبرت عن إعلان مصر أمس أن أولى اجتماعات الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة، مع السودان وإثيوبيا، خلصت إلى ضرورة إعطاء الفرصة للدول الثلاث لإجراء المشاورات الداخلية في إطار السعي نحو التوصل لحلول للنقاط العالقة.وتطرقت صحف الثلاثاء إلى ماتعرض له معسكر التاجي ببغداد الذي تشغله القوات الأميركية، من استهداف بصواريخ كاتيوشا، وتحليق مروحيات أميركية فوق المعسكر بعد الاستهداف.وأشارت إلى تأكيد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أمس أن تركيا تهرب السلاح إلى ليبيا بواسطة السفن التجارية و تستغل وقف إطلاق النار في البلاد لإرسال المزيد من المرتزقة وتنفيذ أغراضها.وتحدثت عن إعلان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمس أن أسلحة بيونغ يانغ النووية تضمن أمنها، مجددا التأكيد أن بلاده لن تتخلى عن ترسانتها.وأوردت صحف بيروت تأكيد منظمة الصحة العالمية أمس أنها تعد جائحة فيروس كورونا المستجد أخطر حالة طارئة صحية أعلنتها على مستوى العالم مشيرة إلى أن انتشار المرض يتسارع .// انتهى //10:46ت م0038