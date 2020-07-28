تونس 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على تأكيد رئيس لجنة الحجر الصحي محمد الرابحي، أن الفترة القادمة ستكون صعبة على تونس لو استمرت سياسة الحجر الصحي على نفس المنوال، وذلك بعد تسجيل عدد من الإصابات الجديدة لمواطنين وافدين من الخارج .وأشارت مغاربيًا إلى تأكيد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن تركيا تهرب السلاح إلى ليبيا بواسطة السفن التجارية و تستغل وقف إطلاق النار في البلاد لإرسال المزيد من المرتزقة.وتناقلت صحف الثلاثاء تأكيد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، أن المنظمة تعتبر جائحة فيروس كورونا المستجد أخطر حالة طارئة أعلنتها على مستوى العالم .وألقت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعة فلسطينيين من محافظات الضفة.وأشارت صحف تونس إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، المكتشفة في اليابان بمقدار 583 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إلى المجموع العام إلى 31961 إصابة مسجلة.// انتهى //11:10ت م0042