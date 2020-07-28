إسلام آباد 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم دعوة رئيس الوزراء عمران خان للشعب بعدم تجاهل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال عطلة عيد الأضحى .واهتمت بتسجيل باكستان أمس 20 حالة وفاة بفيروس كورونا وهي أقل حصيلة يومية منذ ثلاثة أشهر.وأخبرت عن قرار حكومة إقليم البنجاب بإعادة فرض إجراءات الإغلاق في عموم الإقليم خلال عطلة عيد الأضحى.وأشارت إلى مقتل خمسة أشخاص في مدينة كراتشي الجنوبية بسبب الحوادث التي سببتها الأمطار الغزيرة.وعرجت إلى بدء عمليات تجارة المرور ـ الترانزيت ـ من ميناء جوادر الباكستاني إلى أفغانستان.وتطرقت إلى مساعي باكستان لإعادة تفعيل رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليميي "سارك" بالتعاون مع نيبال وبوتان وسريلانكا وبنغلادش.أفغانياً تناقلت صحف باكستان إعلان الجيش الأفغاني عن مقتل ستة على الأقل من عناصر حركة طالبان وإصابة ثمانية آخرين في هجمات استهدفت نقاط تفتيش أمنية في إقليم لوجار بوسط البلاد.وأخبرت أيضاً عن سيطرة السلطات الصينية على مقر القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدو بجنوب غرب الصين بعدما أمرت بإغلاقها ردا على طرد موظفي القنصلية الصينية في مدينة هيوستون بولاية تكساس الأمريكية.وتابعت في الشأن الإقليمي تطورات التوتر الحدودي بين أذربيجان وأرمينيا والتي أدت إلى مقتل 19 جندياً خلال تجدد الاشتباكات بين قوات البلدين.// انتهى //11:19ت م0043