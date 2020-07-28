الرياض 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأجرى معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، بمعالي وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي في جمهورية غانا شيرلي ايوكور بوتشوي.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //12:23ت م0056