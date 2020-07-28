عام / وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يجري اتصالاً هاتفياً بوزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي في غانا
الثلاثاء 1441/12/7 هـ الموافق 2020/07/28 م واس
الرياض 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس
أجرى معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، بمعالي وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي في جمهورية غانا شيرلي ايوكور بوتشوي.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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12:23ت م
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