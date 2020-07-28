الرباط 07 ذو الحجة 1441 ه الموافق 28 يوليو 2020 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم رصدها للوضع الوبائي المرتبط بجائحة كورونا بالمغرب، التي أصبحت تدعو للقلق، نظراً لارتفاع الحالات الحرجة والحاملة للأعراض والوفيات، مشيرة إلى أن ما تم تسجيله من إصابات بفيروس كورونا في ظرف أسبوع واحد تجاوز الحصيلة المسجلة خلال أربعة أشهر بالمغرب.واهتمت بالزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح للمغرب، والمباحثات التي أجراها مع رئيسي البرلمان المغربي لعرض مبادرته لحل الأزمة في بلاده .وأبرزت الصحف تأكيد رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي أن المغرب يؤيد كل المبادرات الهادفة إلى استرجاع واستتباب الأمن والاستقرار بليبيا .وتناولت الوضع في العراق في ظل عودة الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، تنديدا بتردي الخدمات وعلى رأسها الانقطاع المتكرر للكهرباء، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صدامات مع قوات الأمن.وأخبرت عن إصابة 60 شرطيا أمريكيا، خلال احتجاجات في مدينة سياتل الأمريكية، رافقتها أعمال شغب واعتقالات في صفوف المحتجين .كما تطرقت الصحف إلى المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الروسي والأوكراني لبحث سبل إنهاء الأزمة والخلافات في أوكرانيا .وأخبرت عن عودة فيروس كورونا للصين، ووصف مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، لجائحة فيروس كورونا المستجد التيأصابت 16 مليون شخص على مستوى العالم بأنهاأسوأ حالة طوارئ صحية عالمية واجهتها المنظمة.// انتهى //12:52ت م0060