بريدة 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأطلقت أمانة منطقة القصيم مهرجان أُضحيتي بمدينة الأنعام للسنة الثالثة عشر على التوالي بالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بمدينة بريدة.ويقدم المهرجان حزمة من الأنشطة التوعوية من ضمنها، نشر مواد توعوية حول الأحكام الشرعية للأضحية، وخدمات المستشار البيطري، ومستشار الشراء، إضافة إلى مؤشر الأسعار، ومسابقة أوزان الأغنام، وخدمات النقل والتوصيل.// انتهى //12:56ت م0068