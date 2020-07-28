مكة المكرمة 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسنفَّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة ميدانية على عدد من المطابخ والمطاعم والمحلات المتعلقة بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية، أسفرت عن إغلاق 4 مطاعم غذائية، وذلك لمخالفتها في الإجراءات الاحترازية والوقائية وتدني في مستوى النظافة.وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أنَّ الفرق الرقابية الصحية تمكنت من ضبط المطاعم المخالفة للاشتراطات، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء حفظ المواد الغذائية، وتخزينها بطرق عشوائية، إضافةً إلى وجود مواد منتهية الصلاحية و مجهولة المصدر، و تدني في مستوى النظافة. مشيراً إلى مصادرة و إتلاف 25 كجم من المواد الغذائية الفاسدة مجهولة المصدر و إغلاق المطاعم فوراً و تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.وأكَّد حرص البلدية على متابعة ومراقبة المطاعم المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تقيدها بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وتعزيز الرقابة الصحية وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، مشيراً إلى استمرار الحملات المكثفة على جميع المطاعم؛ للتأكد من التزامها بما ورد في لائحة الاشتراطات البلدية، وفرض الإجراءات الرقابية، والتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية، وتقديم غذاء آمن للجميع.// انتهى //13:50ت م0090