عمّان 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسقدمت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم تبرعاً للحكومة الأردنية تمثل بمعدات طبية لمخيمات اللجوء والمجتمعات المحلية بالأردن.وشملت التبرعات معدات الحماية الشخصية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد للعيادات الطبية والمستشفيات التابعة للهيئة الطبية الدولية "آي ام سي" في مخيمات اللجوء السوري والمجتمعات الأقل حظاً في مخيمي الزعتري والأزرق ومحافظة اربد شمال الأردن.//انتهى//13:54ت م0092