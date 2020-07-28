الكويت 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واستلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم اتصالا عبر تقنية الإتصال المرئي والمسموع من وزيرة خارجية جمهورية كوسوفو ميلزا هاراديناي .وتناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين وسبل تطويرها وتنميتها ، اضافة إلى أطر تعزيز التعاون المشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ، و مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك .// انتهى //13:55ت م0093