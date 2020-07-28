سياسي / وزير الخارجية الكويتي يتلقى اتصالا مرئيا من نظيرته بجمهورية كوسوفو
الثلاثاء 1441/12/7 هـ الموافق 2020/07/28 م واس
الكويت 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس
تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم اتصالا عبر تقنية الإتصال المرئي والمسموع من وزيرة خارجية جمهورية كوسوفو ميلزا هاراديناي .
وتناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين وسبل تطويرها وتنميتها ، اضافة إلى أطر تعزيز التعاون المشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ، و مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك .
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