سياسي / وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يجري اتصالاً هاتفياً بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في غينيا بيساو
الثلاثاء 1441/12/7 هـ الموافق 2020/07/28 م واس
الرياض 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس
أجرى معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، بمعالي وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية غينيا بيساو سوزي كارلا باربوسا.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
// انتهى //
14:15ت م
0096