الدمام 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليه 2020 م واسنظم مركز الخريجين والتنمية المهنية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام لقاءً افتراضياً لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع ، بمشاركة وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله بن حسين القاضي، وعدد من أعضاء هيئة تدريس الكلية وخريجيها، وذلك ضمن برنامج ( تلاقي ) الذي تنظمه الجامعة لمختلف خريجي كلياتها.وأوضح عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع الدكتور خالد الشهري أن الهدف من " تلاقي " مد جسور التواصل ما بين الكلية وخريجيها مركزاً على أهمية مثل تلك الفعاليات التي تبقي الخريج والكلية في في حالة تحديث مستمرة وفي حالة إلمام تمام بأحدث تطورات سوق العمل مما يعين في مواكبتها وتقديم خريج أو خريجة ذو جودة عالية ومهيأ إلى سوق العمل فور تخرجهم .وبين أن دور الخريج لا ينتهي بمغادرة أسوار الجامعة بل تنشأ علاقة من نوع آخر مع الجامعة تهدف إلى أن يقوم الخريج بتقديم خبراته وتجاربه لزملائه ممن هم على مقاعد الدراسة لتنفيذ ورش عمل أو جلسات عصف ذهني للخروج بنتائج إيجابيه للكلية وطلبتها من الخريجين والدارسين.من جانبها، استعرضت مديرة مركز الخريجين والتنمية المهنية الدكتورة أماني البحر الخدمات والمزايا التي يقدمها المركز لخريجي الجامعة، منها بطاقة الخريج والدورات التدريبية والاستشارات المهنية ودراسة سوق العمل .وأشارت إلى توقيع المركز اتفاقية مع " هدف " صندوق الموارد البشرية لدعم توظييف الخريجين لبعض الكليات ومنها وكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع كما تحدثت عن برنامج طاقات وربط الخريجين بها ومتابعة الخريجين في سوق العمل .ودعت الخريجين ممن لديهم القدرة والخبرة على تقديم الدورات التدريبية .// انتهى//14:16ت م0097