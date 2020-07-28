الضالع 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مديريتي جحاف وقعطبة بمحافظة الضالع.حيث جرى توزيع 1,000 حقيبة تشمل 3,000 قطعة من كسوة العيد، استفاد منها 3,000 طفل، وذلك ضمن مشروع (فرحتهم أمل).يذكر أن المركز دشن مؤخرًا مشروع (فرحتهم أمل) لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية، ويستهدف 84,750 طفلاً .//انتهى//14:20ت م0100