مكة المكرمة 07 ذو الحجة 1441هـ الموافق 28 يوليو 2020م واسجهزت وكالة الشؤون الفنية والخدمية ممثلة في إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام (660) عربة كهربائية مع العربات اليدوية لحجاج بيت الله مع حرصها على تقديم خدماتها لضيوف الرحمن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على سلامتهم وذلك ضمن حملة خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا 8 .وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف بن ذياب الجحدلي أن إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام عملت على تعقيم جميع العربات ونقاط التوزيع داخل المسجد الحرام وفي الساحات الخارجية مع أخذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية، لسلامة ضيوف الرحمن، وتحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة أيدها الله.من جانبه أكد مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام بندر جميل خوج أنه تم تجهيز ( 660 ) عربة كهربائية جاهزة لتقديم الخدمة لضيوف الرحمن بالإضافة للعربات اليدوية، يتم توزيعها في مداخل المسجد الحرام عبر نقاط التوزيع التي وضع بها ملصقات لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم عند طلب الخدمة كما تم تعقيم جميع العربات، استعداداً لاستقبال الحجيج مع وجود فرق تعقيم ميدانية للتعقيم قبل الاستخدام وبعده حرصاً على سلامة ضيوف الرحمن.// انتهى //15:25ت م0117