حفر الباطن 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليه 2020 م واسسجل الملتقى الإلكتروني الصيفي الذي تنظمه جامعة حفر الباطن ممثلة بوكالة شؤون الطالبات، إقبالاً لافتاً من المستفيدين من فعالياته الذي انطلقت في الـ 21 من شهر ذي القعدة الماضي وتستمر حتى الـ 10 من ذي الحجة الحالي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في برامج الملتقى.وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور خالد المطيري، أن عدد المستفيدين من الملتقى بلغ أكثر من 6240 مستفيداً ومستفيدة بواقع 1170 في الأسبوع الأول، و 2866 في الأسبوع الثاني، و 2206 في الأسبوع الثالث، وتبقى من فعالياته 7 دورات تدريبية، مشيراً إلى أن الملتقى يأتي انطلاقًا من مسؤولية الجامعة المجتمعية الإثرائية .ونوه الدكتور المطيري، بأن الملتقى يهدف إلى استثمار الإجازة الصيفية لتنمية قدرات أفراد المجتمع وقطاعاته ومنسوبي الجامعة، وتعزيز الشراكات المجتمعية، وتعميق التواصل والتفاعل والتكامل بين القطاعات الوطنية كافة، وتطوير مهارات الأفراد في التعامل مع مختلف المواقف والأزمات بشكل إيجابي.// انتهى//15:28ت م0120