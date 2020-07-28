الظهران 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليه 2020 م واسيستعد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي " إثراء " للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك، تحت شعار " لفّة ولمّة العيد "، وذلك عبر باقة متنوعة من الفعاليات لأفراد المجتمع، حيث سيخوض الزوّار تجربة تفاعلية عائلية فريدة من نوعها، وذلك ضمن سياقات الاحتفال غير التقليدية التي يطل بها "إثراء" على زواره بشكل دائم وتتناسب مع خصائص التراث الثقافي والإرث الحضاري للمملكة العربية السعودية، وذلك على مدى ثلاثة أيام بدءًا من ثاني أيام العيد في الفترة من 11 - 13 من ذي الحجة 1441هـ الموافق (1 - 3 أغسطس 2020م).وتتضمن برامج عيد الأضحى المبارك لهذا العام التي تنطلق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وتستمر لثلاثة أيام , سلسلة من الأنشطة والفعاليات الداخلية والخارجية، التي تُعنى كل واحدة منها بإثراء الزائر بزخم من المتعة والبهجة الممزوجة بالفائدة الثقافية، بكل أمان، عبر جدولتها بفترات زمنية متباعدة وبأعداد محددة من الزوّار تحقق معها أساسيات التباعد الاجتماعي وتطبق أعلى الاحترازات الوقائية ضد الجائحة التي يشهدها العالم أجمع .وتأتي فعاليات "لفّة العيد" الخارجية، عبر تخصيص مسار للسيارات ثري ومليء بالمفاجآت للزوّار، حيث تجوب السيارات فناء "إثراء" بالمرور بين محطات متنوعة توزّع معالم البهجة وتنقل فرحة العيد عبر" العرضة السعودية " كأيقونة للتراث الشعبي، إضافة إلى عدد من العروض التراثية والتفاعلية الأخرى.فيما تتضمن" لمّة العيد " الداخلية، عددًا من الأنشطة والفعاليات التي تحث الزوّار على الاستكشاف عبر منافسات ثقافية تحت عنوان رحلة " السبعة أميال "، مرورًا بالتعرف على تاريخ كسوة الكعبة، وألوانها المختلفة المستخدمة على مرّ السنين، كما سيتعرف الزائرون على تاريخ تقاليد "زمزم" حيث يلتقون بأفراد من عائلات الزمازمة الشهيرة، الذين ورثوا التقليد من أسلافهم، وغيرها الكثير من الأنشطة العائلية تحتضنها المكتبة وغيرها من الأقسام التي تهدف في مجملها إلى إثارة الفضول الثقافي لدى الزائر.ويستطيع زوّار المركز حجز تذاكر العيد الخاصة بكل مسار عبر موقع إثراء الإلكتروني https://www.ithra.com ، ويمكن للزائر اختيار مسار " لفة العيد أو " لمة العيد "، حيث يتطلب الحضور الحجز مسبقًا.الجدير بالذكر أن زوّار مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" اعتادوا الاحتفاء بالأعياد عبر برامج المركز وفعالياته المختلفة والمتنوعة، كان آخرها احتفاء المركز بعيد الفطر الماضي وسط مشاركة 100 ألف شخص من ساكني المنطقة الشرقية وزيارة 32 حيًا سكنيًا، الذي جاء بطريقة فريدة وكبادرة هي الأولى على مستوى المنطقة عبر موكب من الحافلات المكشوفة والمزينة أطلقها المركز واتخذت "قافلة فرح" شعارًا لها.// انتهى//15:34ت م0123