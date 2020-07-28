تبوك 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك , يواصل البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية" خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وبشكل يومي صرف التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم، وذلك بمقر إمارة منطقة تبوك.// انتهى//15:44ت م0126