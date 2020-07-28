منى 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسافتتح معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، عدداً من الإضافات الجديدة التي شهدها مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر الأمن العام بمشعر منى هذا العام ضمن المرحلة التطويرية الأولى.جاء ذلك خلال تفقد معالي مدير الأمن العام اليوم، مركز القيادة والسيطرة، يرافقه قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان، حيث قص معاليه شريط افتتاح الأقسام الحديثة التي جرى إضافتها هذا العام، واستمع إلى شرح وافٍ عن المركز وأقسامه ومجمل ما شهده من تطورات وإضافات جديدة.عقب ذلك التقى معالي الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بعدد من قيادات المركز يتقدمهم قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج العميد طارق الغبان، حيث استمع معاليه إلى تطلعاتهم وآلية سير العمل على مدار الساعة, مطالبا ببذل الجهد وإخلاص العمل واحتساب الأجر خدمة لحجاج بيت الله الحرام.وتعد المرحلة الأولى من عملية التطوير متعلقة بالبنية التحتية للمركز، حيث تم إضافة جملة من الأقسام والكانسولات الخاصة بالمراقبة ومضاعفتها هذا العام كما تم الاعتماد على عدد من المخرجات التقنية والأنظمة الخاصة بنظام المراقبة والرصد إضافة إلى توسيع مخارج التلقي، إذ جرى إضافة أكثر من 250 كاميرا حديثة ليصبح إجمالي الكاميرات التي يضمها المركز أكثر من 6250 كاميرا تغطي مكة المكرمة والمسجد الحرام بكامل ملحقاته والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة والطرق والأنفاق الخاصة بالمركبات ، كما تم تزويد المركز بشبكة أمنية من الخطوط الرقمية السريعة والمتطورة التي تكفل باذن الله الوصول بالعمل إلى مراحل متقدمه خاصة تلك الأنظمة التي تعنى بالتوثيق والرصد على مدار الساعة لجميع الخطط التي تنفذها القيادات في الميدان ومراقبة الوضع العام الأمني والمروري عبر عدة مدخلات ومنها الربط المباشر مع طيران المتابعة الجوية لنقل المعلومة المباشر بالصورة المرئية والفوتوغرافية.// انتهى//15:49ت م0130