الرياض 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأجرى معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في جمهورية موريشيوس ناندكومار بودها.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:02ت م0131