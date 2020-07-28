سياسي / وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية ووزير خارجية موريشيوس يستعرضان هاتفياً العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك
الثلاثاء 1441/12/7 هـ الموافق 2020/07/28 م واس
الرياض 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس
أجرى معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في جمهورية موريشيوس ناندكومار بودها.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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16:02ت م
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