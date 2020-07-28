جدة 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على تشكيل عصابي مكوّن من (12) مقيما ( منهم (7) من الجنسية السودانية و(3) من الجنسية اليمنية و مقيم باكستاني و آخر من الجنسية البنغلاديشية )، لتورطهم بسرقة مواد صحية بقيمة (200.000) ريال من أحد المستودعات بمحافظة جدة، وجرى استعادة المسروقات وإيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.// انتهى //16:45ت م0144