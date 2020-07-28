أبها 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واستفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أمس مسلخ محافظة أحد رفيدة النموذجي وذلك للتأكد من جاهزيته لاستقبال الأضاحي.وتابع الحميدي خلال الجولة آلية تنظيم عمليات الذبح والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالعمل وفق الطاقات الاستيعابية وتهيئة الساحات الخارجية للمسلخ، وتوفير مواقف للسيارات، وتنظيم عملية إنزال الأضاحي، وتسهيل انسياب الحركة المرورية ، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا مع استمرار عمليات التعقيم والتطهير المستمر للمسلخ والعمل على توفير جميع الخدمات للعملاء خلال فترة الانتظار وتعقيم منطقة انتظار العملاء بشكل دائم .كما شملت جولة أمين عسير سوق المواشي والأغنام بالمحافظة واطلع على ترتيب وتنظيم البائعين وفق الأماكن المخصصة لبيع الأضاحي حسب البرتوكولات المعتمدة التي تضمن سلامتهم وسلامة العملاء كما شدد على أهمية تقيد البائع والمشتري بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.وتفقد الحميدي سوق الخضار والفواكة بأحدرفيدة واطلع على سير العمل فيه وعلى آلية تنفيذ الإجراءات الوقائية وشدد على أهمية توفير المعقمات والكمامات في محلات بيع الخضار والفواكة والتأكيد على تطبيق التباعد الاجتماعي وتنظيم العملاء والحرص على تنفيذ جميع الاشتراطات الصحية والبلدية .// انتهى //16:49ت م0145