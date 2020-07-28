الدمام 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليه 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية لوحة العرض الإلكترونية المتضمنة مؤشرات متابعة استلام وتسليم المقررات الدراسية لمكاتب التعليم من المستودعات المركزية.وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص، أن المستودعات المركزية أنهت تسليم مكاتب التعليم المقررات الدراسية الواردة للمنطقة ضمن خطة وآلية ترحيل، حيث خصص لكل مكتب تعليم يوم وزمن محدد تم من خلاله تسليم ما خصص له من مقررات دراسية وفق الأعداد المسجلة في نظام نور للطلاب والطالبات، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة في مكاتب التعليم لتتولى توزيع المقررات على مدارس البنين والبنات.وأشار إلى أن عملية التوزيع والترحيل بدأت منذ وقت مبكّر بتشكيل فريق عمل من الخدمات المساندة ممثلة في المستودعات المركزية والشؤون المدرسية وأمانة التعليم ومختلف الادارات المعنية بتنفيذ برنامج الاستعداد للعام الدراسي القادم لضمان وصول المقررات المدرسية لكافة المدارس وقبل بدء العام الدراسي.وأضاف، الباحص، أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أنشأت ورشة لإعادة تأهيل الاثاث المدرسي المكون من طاولات ومقاعد ومكاتب سواء في المدارس مباشرة يتم إعادة تأهيلها أو الأثاث الرجيع في المستودعات حيث بلغ عدد ما تم صيانته بالورشة ٢١٦٣٥ طاولة، و ٣٩٩٣ مقعداً .ونوه إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة البيئة المدرسية وزيادة العمر الافتراضي للأثاث المدرسي من خلال إعادة تأهيله وترشيد استهلاك الطاولات والمقاعد الدراسية والأثاث المكتبي وسرعة معالجة الاحتياج من خلال توفير الخدمة في المدرسة مباشرة على فترتين صباحية ومسائية، وغرس قيمة المحافظة على الممتلكات العامة ومنها الأثاث المدرسي كواجب ديني ومطلب وطني.// انتهى//17:06ت م0149