مكة المكرمة 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واساعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتكليف معالي عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام.الجدير بالذكر أن خطبة يوم عرفة لها مكانة عظيمة في نفوس المسلمين و ما تقوم به حكومتنا الرشيدة - حفظها الله - بالعناية في ترجمة الخطبة عبر مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة لتصل هداياتها للعالمين بعدة لغات.// انتهى //17:11ت م0152