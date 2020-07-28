الطائف 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسدعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب ورود تحذير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ‏حول تأثر محافظة الطائف بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ونشاط في الرياح السطحية مع تدني في مدى الرؤية تبدأ من الساعة 16:30 إلى 18:30 من هذا اليوم.‏وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم المخاطرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركيب أغراضهم متمنية السلامة للجميع.// انتهى //17:11ت م0153