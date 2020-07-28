عام / شرطة المنطقة الشرقية: القبض على (3) أشخاص ارتكبوا (68) قضية سرقة وسلب ونشل في أحياء متفرقة بمدينة الدمام
الثلاثاء 1441/12/7 هـ الموافق 2020/07/28 م واس
الدمام 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت ـ بفضل الله ـ عن القبض على (3) مواطنين (في العقد الثالث من العمر)، وذلك لارتكابهم (68) قضية جنائية، منها(سرقات من المنازل، وسلب العمالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وقضايا نشل ) في أحياء متفرقة بمدينة الدمام، وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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17:18ت م
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