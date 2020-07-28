مكة المكرمة 07 ذو الحجة1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واستقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مساء غد الأربعاء باستبدال كسوة الكعبة المشرفة وذلك جرياً على عادتها السنوية وستستبدل كسوة الكعبة المشرفة القديمة بكسوة جديدة ، بإشراف ومتابعة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وستتعاون عدة إدارات في عملية تبديل الكسوة بإشراف من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.وأكدت الرئاسة عن كامل جاهزيتها لنقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام، بأسطول متكامل يتخذ جميع الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية للحد من انتشار جائحة كورونا (كوفيد-١٩).ويتكون الأسطول من شاحنة خاصة بعملية نقل كسوة الكعبة المشرفة، حيث تطلى من الداخل بمادة خاصة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من التمزق أو إلحاق الضرر به، مع تجهيز سيارة احتياطية مرافقة للسيارة الرئيسية، وورشة متنقلة مدعومة بالطاقم الفني، و تجهيز سيارات لنقل الصناع والخياطين من مقر مجمع الكسوة المشرفة إلى المسجد الحرام .// انتهى //17:36ت م0155