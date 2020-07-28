واغادوغو 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واساختطف مسلحون مجهولون الليلة الماضية، مسؤولا محليا في اقليم بوكل دي موهون الواقع في شمال غرب بوركينا فاسو.واوضحت مصادر امنية بوركينية أن "حوالي عشرة مسلحين مجهولين هاجموا بلدية لانفيرا الليلة الماضية عند منتصف الليل تقريبا، واختطفوا النائب الأول لرئيس البلدية".يذكر أن بوركينا فاسو تشهد، منذ سنوات، هجمات إرهابية وعمليات اختطاف متكررة.// انتهى //18:42ت م0176