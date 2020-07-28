الرياض 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم قراراً بتعيين عضو مجلس إدارة اللجنة مدير العلاقات الدولية صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد , نائباً لسمو رئيس اللجنة.وثمّن سمو الأمير فهد بن جلوي الثقة الكبيرة التي أولاها إياه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتعيينه نائباً لرئيس اللجنة الأولمبية ، معرباً عن اعتزازه بالثقة الغالية، سائلاً الله أن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، داعياً المولى عز وجل التوفيق في مهمته والمساهمة مع زملائه في اللجنة الأولمبية برفع المستوى الرياضي لما يطمح له الشباب السعودي في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومتابع سمو وزير الرياضة للوصول بالقطاع الرياضي السعودي لأعلى المستويات.ويُعد الأمير فهد بن جلوي أحد الشخصيات الأولمبيّة السعوديّة البارزة حيث بدأ عمله مستشاراً قانونيّاً في اللجنة عام 2007، ثم مستشاراً لسمو الرئيس لشؤون العلاقات الدولية من 2012 حتى 2015، ليتسلم بعد ذلك الإدارة التنفيذية للعلاقات الدولية منذ العام 2017، إضافة لتعيينه عضواً في مجلس ادارة اللجنة الاولمبيه منذ عام 2019. كما يرأس الأمير فهد بن جلوي مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، والإتحاد السعودي للترياثلون، إضافة إلى عضويته في اللجنة العليا لاستراتيجية القطاع الرياضي.ويتبوّأ الأمير فهد بن جلوي عدداً من المناصب الدوليّة فهو مستشار سمو رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية ، وعضواً في لجنة الشؤون العامة والتنمية الاجتماعية في اللجنة الأولمبية الدولية، ونائباً لرئيس الاتحاد الدولي للهجن، وعضواً في لجنة العلاقات الدولية في المجلس الأولمبي الآسيوي، وعضواً في لجنة العلاقات الدولية في اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (الانوك).// انتهى //18:42ت م0177