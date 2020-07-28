المنامة 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واستلقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية المصري سامح شكري.وأكد الزياني خلال الاتصال دعم مملكة البحرين التام لجميع الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات لأمنها القومي والاستقرار فيها، مشددًا على أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين، مشيداً في الوقت نفسه بالدور الفاعل والحيوي لجمهورية مصر العربية في الدفاع عن المصالح والقضايا العربية وصون الأمن القومي العربي، منوهًا بمبادرة إعلان القاهرة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية، وما تضمنه من دعوة لجميع أطراف الصراع في ليبيا إلى وقف إطلاق النار الفوري، وتغليب الصالح الوطني ضمانًا لوحدة وسلامة الأراضي الليبية، وإرساء السلام والوئام في ليبيا الشقيقة.من جانبه، أعرب الوزير شكري عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية التاريخية مع مملكة البحرين، والتي تشكل نموذجًا للعلاقات بين الأشقاء، مؤكدًا حرص جمهورية مصر العربية على استمرار التعاون والتنسيق المشترك مع مملكة البحرين في مختلف المجالات وإزاء جميع القضايا، مثمنًا المواقف الأخوية لمملكة البحرين الداعمة لكل ما فيه أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.// انتهى //18:43ت م0179