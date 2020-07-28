رفحاء 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واساعتمدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية 47 جامعا ومسجدا بالمحافظة ومراكزها لإقامة صلاة عيد الأضحي المبارك لهذا العام.وشددت إدارة المساجد برفحاء على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لتحييد انتشار فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على منسوبي المساجد بالحرص على تنفيذ التعليمات والبروتوكلات الصحية،والالتزام بالتباعد الجسدي للمحافظة على سلامة وصحة المصلين، فيما حددت إدارة المساجد موعد إقامة الصلاة عند الساعة 5:40 بمشيئة الله تعالى.// انتهى //18:50ت م0186