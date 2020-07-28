منى 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسنوه وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع المهندس زهير بن عبدالرحمن سقاط، بما تسخره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وضيوف الرحمن وسخرت الإمكانات المادية والبشرية كافة لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، منوها بتوجيهات سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بأهمية التنسيق والتكامل مابين الجهات العاملة كافة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تكللت بنجاحات باهرة في مواسم سابقة، حيث سيشهد هذا الموسم تكريس في التنسيق والتكامل ما بين الجهات.وأوضح أن أمانة العاصمة المقدسة نفذت العديد من شبكات البنية التحتية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من شبكات طرق وأنفاق وشبكات سيول وإنارة، مبينا أن شبكات الطرق يصل طولها لأكثر من 5 آلاف متر طولي تؤدي دور كبير في انتقال الحركة المرورية، كما جرى تنفيذ 58 نفقاً تسهم في ربط منطقة المسجد الحرام بالمشاعر المقدسة، وتنفيذ أكثر من 59 جسر وتقاطع في مكة المكرمة التي تؤدي دوراً كبيراً في فك الاختناقات المرورية، كذلك تنفيذ أكثر من 528 ألف متر طولي لشبكات تصريف مياه الأمطار السيول، التي لها دور كبير في خروج المياه من مناطق تجمعاتها إلى الأماكن المخصصة لها، حيث تحتاج هذه الشبكات لتنسيق دائم على مدار السنة مع مختلف الجهات بما يخص مشروعات البنية التحتية أو مشروعات التشغيل والصيانة.وأشار المهندس سقاط إلى أهمية مكتب تنسيق تنفيذ المشاريع في عقد الاجتماعات الدورية الخدمية لمتابعة الخطط التي يتم تنفيذها بداية السنة الميلادية وتحديد البرامج الزمنية للمشروعات حتى يتم تنفيذها بدون أي تعارض، حيث تم خلالها إصدار تصاريح العمل من خلال برنامج إلكتروني يضم 21 جهة خدمية وصل عددها خلال 3 سموات سابقة لأكثر من 18 ألف تصريح بإجمالي أطوال يصل إلى 3.5 ملايين متر طولي يمثل أكثر من سبعين بالمئة من شبكة الطرق في مكة المكرمة.من جانبه أوضح وكيل أمين العاصمة المُقدسة للخدمات المهندس محمد بن عبد الرحمن المورقي، أن الأمانة تقدم خدمات كبيرة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج تتمثل في تهيئة الطرق والأنفاق والإنارة والجسور للحجاج ومسستخدميها، بالإضافة إلى الإصحاح البيئي المتمثلة في أعمال النظافة والمكافحة والمسالخ ومراقبة الغذاء والدواء.وأفاد أنه جرى تطبيق الإجراءات الاحترازية على المنشآت التجارية مستمرة خلال موسم الحج، المتمثلة في بلبس الكمامات وقياس الحرارة قبل النزول للعمل وتطبيق التباعد، التي أعطت نتائج تقلل بإذن الله من الإصابات، مشيراً إلى أن الأمانة لديها أسطول يتجاوز 13 ألف مابين كادر بشري ومعدات مخصصة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، مبيناً أن ظروف هذا العام الاستثنائية اظطرت الأمانة لتقليل الموارد البشرية والمعدات بحيث يستفاد من الموارد الأخرى لمنطقة مكة المكرمة.// انتهى //18:53ت م0188