بغداد 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 2747 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع اجمالي عدد الاصابات منذ تفشي الوباء الى 115332 اصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 77 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة الى 4535 , فيما تم تسجيل 3918 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء الى 81062 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق لحد اليوم 29735 , منهم 481 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //19:35ت م0202