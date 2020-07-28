اجتماعي/ جمعية أكناف بالباحة تودع قيمة كسوة عيد الأضحى لنحو 1400 يتيم ويتيمة
الثلاثاء 1441/12/7 هـ الموافق 2020/07/28 م واس
الباحة 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس
أودعت جمعية أكناف لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة مبلغ 282,600 ريال تمثل كسوة عيد الأضحى لنحو 1413 يتيماً ويتيمة.
وأوضحت الجمعية أنه تم توزيع المبلغ على الأيتام بواقع 200 ريال لكل مستفيد ، مؤكدةً استمراها في تقديم كل ما يحتاجه الأيتام بالمنطقة في ظل ما تحضي به من دعم من القيادة الرشيدة - أعزها الله - وسمو أمير منطقة الباحة.
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19:36ت م
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