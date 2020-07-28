الباحة 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأودعت جمعية أكناف لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة مبلغ 282,600 ريال تمثل كسوة عيد الأضحى لنحو 1413 يتيماً ويتيمة.وأوضحت الجمعية أنه تم توزيع المبلغ على الأيتام بواقع 200 ريال لكل مستفيد ، مؤكدةً استمراها في تقديم كل ما يحتاجه الأيتام بالمنطقة في ظل ما تحضي به من دعم من القيادة الرشيدة - أعزها الله - وسمو أمير منطقة الباحة.// انتهى //19:36ت م0203