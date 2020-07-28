الخرطوم 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسالتقى عضو مجلس السيادة السوداني محمد حسن التعايشي اليوم، بنائب رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي العاملة في دارفور اليوناميد كيكي جبهو.وجرى خلال اللقاء بحث سير عملية السلام مع حركات الكفاح المسلح بجوبا لاسيما في مسار دارفور، وترتيبات خروج بعثة اليوناميد من دارفور والمقرر له الثلاثين من ديسمبر القادم، الى جانب الإشكالات الأمنية والأحداث المؤسفة التي تمت في مناطق متفرقة بدارفور لاسيما أحداث مستري في غرب دارفور وفي منطقة قريضة.// انتهى //19:37ت م0204