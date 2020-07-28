الخرطوم 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسالتقى رئيس مفوضية السلام في السودان بروفيسور سليمان الدبيلو بمكتبه اليوم، بنائب رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي العاملة في دارفور الـ يوناميد كيكي جبهو.وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية دور بعثة اليوناميد في دعم عملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان، بالاضافة إلى دعم جهود اللجنة الوطنية لحفظ الأمن.// انتهى //19:43ت م0205