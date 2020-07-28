الخرطوم 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واستلقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز المصالح المشتركةبين البلدين .جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل الذي نقل له تحيات الرئيس المصري.وأطلع اللواء كامل رئيس مجلس السيادة على نتائج لقائه مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء بشأن تطورات سد النهضة والجهود المبذولة لتجاوز الخلافات وفق روح الحوار لحل المشكلة، مؤكداً أن اللقاء أمن على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات الأمنية والإقتصادية.// انتهى //19:50ت م0206