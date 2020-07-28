سياسي / رئيس مجلس السيادة السوداني يتلقى رسالة من الرئيس المصري
الثلاثاء 1441/12/7 هـ الموافق 2020/07/28 م واس
الخرطوم 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس
تلقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز المصالح المشتركة
بين البلدين .
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل الذي نقل له تحيات الرئيس المصري.
وأطلع اللواء كامل رئيس مجلس السيادة على نتائج لقائه مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء بشأن تطورات سد النهضة والجهود المبذولة لتجاوز الخلافات وفق روح الحوار لحل المشكلة، مؤكداً أن اللقاء أمن على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات الأمنية والإقتصادية.
// انتهى //
19:50ت م
0206